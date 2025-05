TOUBA - Cheikh Guèye, facilitateur du dialogue, a rencontré le Khalife des Mourides pour lui expliquer les objectifs de la mission à lui confiée.

Dans le cadre de sa tournée visant à préparer et à modeler le dialogue national, le facilitateur général Cheikh Guèye s’est rendu à Touba ce lundi, après des visites à Thiès, Ndiassane et Thiénaba, lors desquelles il a rencontré plusieurs khalifes généraux.



Après son entrevue avec Cheikh Mahi Niass, il a poursuivi sa démarche auprès de Serigne Mountakha Mbacké, leader et patriarche de la communauté mouride.



Lors de cette rencontre, Cheikh Guèye a souligné l’importance du rôle de Serigne Mountakha en tant que « grand faiseur de paix », affirmant que sa visite était une étape essentielle après sa nomination en tant que facilitateur du dialogue. Il a également présenté au khalife les termes de référence, les enjeux et les objectifs de cette initiative, visant à instaurer un cadre propice à des élections apaisées.



À travers ces échanges, Cheikh Guèye a rappelé que les « guides religieux jouent un rôle central dans la préservation de la paix au Sénégal, et que le dialogue national doit établir des règles claires permettant un processus électoral serein et inclusif ». Une initiative qui pourrait marquer un tournant décisif dans la consolidation de la stabilité politique du pays.