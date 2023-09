TOUBA - « And Doolel Macky » invite le patron de Benno à ne pas faire de mauvais choix pour 2024

Moussa Thioune, à quelques moments de l’annonce par le Président Macky Sall du nom de celui qui sera choisi pour conduire les destinées de la coalition Benno Bokk Yaakar à la présidentielle de 2024, a tenu à faire quelques précisions. « S’il fait un mauvais choix, nous allons perdre l’élection et c’est le parti et même la coalition qui disparaît juste après. Ils sont nombreux à tendre la main, mais certains comme Aly Ngouille Ndiaye, et je ne cite que lui à titre d’exemple, ne devraient pas. C’est mon avis et c’est celui de la structure que je dirige. »

À la question de savoir les raisons qui poussent « And Doolel Macky » à écarter certaines candidatures comme celle de l’actuel ministre de l’agriculture, Moussa Thioune évoquera « le manque d’ouverture de l’homme, sa notoriété relative et la concurrence de candidats plus à même de faire des différences face aux futurs adversaires. » Toutefois, « And Doolel Macky » invite les responsables et militants à ne pas se rebeller si un choix est fait. « Notre coalition a de grands leaders donc, nous n’avons pas droit à l’erreur ».