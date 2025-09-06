TOUBA- Abdoulaye Ndiaye ( chargé de communication de Farba Ngom) reçu par le khalife dénonce chantages et pressions politiques



Abdoulaye Ndiaye, chargé de communication de Farba Ngom, a été reçu par le Khalife général des Mourides. Il était en compagnie du fils Rone de ce dernier. Il a confié au patriarche que l’état de santé de son mentor ne permettait pas de le maintenir en détention.



Sans détours , Abdoulaye Ndiaye choisira de faire des révélations. Selon lui, le régime en place aurait demandé au maire des Agnams de se désolidariser du Président Macky Sall et de créer un mouvement politique en échange de la paix.



« Moi-même, on m’a proposé un marché de plus de 4 milliards si je tournais le dos à Farba », a-t-il révélé. Il affirme que les anciens détenus, dont lui-même, prévoient de tenir une conférence de presse commune pour tout expliquer. C’est, selon lui, la raison pour laquelle Assane Diouf garde encore le silence.



Abdoulaye Ndiaye de prévenir , en passant: « Même en l’absence de Farba sur le champ politique, jamais ces gens-là ne pourront gagner une élection dans le Fouta». Il dénoncera des chantages subis en prison, où des caméras auraient été installées. « Nous sommes prêts à exhiber les contenus pour que nul n’en ignore », a-t-il ajouté.



Enfin, il remet en question la crédibilité du projet « Dakar Métropole 2050 », qu’il qualifie d’initiative sans fondement.