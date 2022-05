TOUBA - Abdou Karim Fofona au FEST : « Touba doit avoir une zone industrielle »

Touba a abrité la première édition de son forum économique et social baptisé FEST à l’initiative de l’Agence Privée contre la Pauvreté et pour l’Emploi au Sénégal dirigée par Abdallah Ndiaye. Un événement auquel a pris part le ministre Abdou Karim Fofona.

Face à la presse , le ministre en charge du PSE s’intéressera sur la capacité de Touba à abriter une zone industrielle. « Au vu des études de l’ANAT, Touba est la zone qui peut fournir tout ce dont l’Afrique de l’Ouest a besoin en matière de cuir et peau de bête en raison du nombre important de fêtes religieuses mais aussi en raison de sa situation géographique puisqu’étant à quelques encablures de la zone sylvopastorale ».



La renconte s’est déroulée à la résidence Khadim Rassoul de Darou Marnane sous la présence de plusieurs personnalités dont le représentant du porte-parole du Khalife Général des Mourides, du maire de Touba Abdou Lahad Kâ, du représentant du sous-préfet de Ndame, des commerçants ( ACIS), du représentant de l’Unacois, des groupements de femmes, des associations de jeunes, de quelques chefs de village etc… Un cahier des charges pour un programme de développement durable communautaire de Touba a été ficelé par les acteurs et bénéficiaires et le programme mis à propos sera étudié par les Experts Mourides.