TOUBA/ « Aadiya » de 282 millions pour la rénovation de la Mosquée remise au khalife par « Wakeur Serigne Abdou Khadre Mbacké »

Dans un élan de grande dévotion, un important « Aadiya » de 282 millions de francs CFA a été remis ce jour au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, pour contribuer aux travaux de rénovation et d’embellissement de la Grande Mosquée de Touba. Ce geste d’une portée exceptionnelle émane de Serigne Cheikh Mbacké Abdou Khadre, au nom des disciples de Serigne Abdou Khadre, en guise de participation active aux chantiers initiés par le patriarche de Darou Miname, au nom de Serigne Touba.



La cérémonie de remise, empreinte de recueillement, s’est déroulée en présence de plusieurs dignitaires religieux. En acceptant cet aadiya , Serigne Mountakha Mbacké n’a pas caché son émotion et a tenu à exprimer sa profonde satisfaction. Dans une déclaration rapportée par ses proches, le Khalife a livré un message vibrant de gratitude :



« Ce que je ressens, je ne peux l’exprimer de vive voix. Seul Dieu peut le déterminer. Votre action de ce jour me motive à davantage être au service de Serigne Touba. Transmettez ma profonde gratitude et mon profond respect à Serigne Cheikh Mbacké Abdou Khadre. »