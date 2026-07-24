Falémé : l'Armée démantèle un nouveau site d'orpaillage clandestin


Falémé : l'Armée démantèle un nouveau site d'orpaillage clandestin

Les opérations de lutte contre l'orpaillage clandestin se poursuivent dans la zone de la Falémé. Selon la Dirpa, les unités de la Zone militaire n°4 ont procédé, ce jeudi 23 juillet 2026, au démantèlement d'un nouveau site d'exploitation illégale de l'or situé à six kilomètres au nord-est de Guémédji.

Selon les Forces armées, cette opération s'inscrit dans le cadre des actions menées pour lutter contre l'exploitation clandestine des ressources minières et préserver la sécurité dans cette zone frontalière.

Le bilan de l'intervention fait état de la saisie de trois groupes électrogènes, deux motopompes et une moto, utilisés dans les activités d'orpaillage illégal.




Vendredi 24 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Recouvrement des avoirs criminels / Cautionnements, saisies, confiscations : Ce que révèle le bilan 2025 de l’ONRAC

Recouvrement des avoirs criminels / Cautionnements, saisies, confiscations : Ce que révèle le bilan 2025 de l’ONRAC - 24/07/2026

Richard-Toll : un sergent-chef des Eaux et Forêts déféré après la plainte de la mère d’une adolescente de 16 ans pour viols répétitifs, pédophilie et détournement de mineure

Richard-Toll : un sergent-chef des Eaux et Forêts déféré après la plainte de la mère d’une adolescente de 16 ans pour viols répétitifs, pédophilie et détournement de mineure - 24/07/2026

Joal : accusée d’avoir volé 6,8 millions de FCFA à son patron, la gérante d’un multiservices évoque un mystérieux braquage

Joal : accusée d’avoir volé 6,8 millions de FCFA à son patron, la gérante d’un multiservices évoque un mystérieux braquage - 24/07/2026

Braquages de clients de banque : Plus de 27 millions braqués…20 ans de réclusion requis contre « Fallou Daba », « Pakala » et leur coaccusé

Braquages de clients de banque : Plus de 27 millions braqués…20 ans de réclusion requis contre « Fallou Daba », « Pakala » et leur coaccusé - 24/07/2026

Mbour : un professeur de l’UCAD traîné en justice par son ex-femme pour des bijoux en or disparus

Mbour : un professeur de l’UCAD traîné en justice par son ex-femme pour des bijoux en or disparus - 24/07/2026

Mali: «La possibilité d’une offensive militaire américaine reste assez limitée»

Mali: «La possibilité d’une offensive militaire américaine reste assez limitée» - 24/07/2026

Réinsertion sociale et dignité humaine : Le Sénégal inscrit le « Mandela Day » dans sa politique pénitentiaire

Réinsertion sociale et dignité humaine : Le Sénégal inscrit le « Mandela Day » dans sa politique pénitentiaire - 24/07/2026

El Talentón Sénégal & Gambie 2026 : Samba Sall mobilise le monde universitaire[...], autour de l'innovation, de l'entrepreneuriat et du développement

El Talentón Sénégal & Gambie 2026 : Samba Sall mobilise le monde universitaire[...], autour de l'innovation, de l'entrepreneuriat et du développement - 23/07/2026

‎Foulamory (Vélingara) : Un litige foncier vire au drame... ‎

‎Foulamory (Vélingara) : Un litige foncier vire au drame... ‎ - 23/07/2026

Saint Louis / Vallée du Fleuve : L’État lance un vaste programme d’eau potable à Dagana, Podor et Matam

Saint Louis / Vallée du Fleuve : L’État lance un vaste programme d’eau potable à Dagana, Podor et Matam - 23/07/2026

Samsung dévoile sa nouvelle gamme Galaxy Z : Fold8 Ultra, Fold8 et Flip8

Samsung dévoile sa nouvelle gamme Galaxy Z : Fold8 Ultra, Fold8 et Flip8 - 23/07/2026

Lancement de l’OBFILOC : Le Trésor public veut moderniser la gouvernance financière des 601 collectivités territoriales

Lancement de l’OBFILOC : Le Trésor public veut moderniser la gouvernance financière des 601 collectivités territoriales - 23/07/2026

Trump veut qu’Infantino devienne secrétaire général de l’ONU

Trump veut qu’Infantino devienne secrétaire général de l’ONU - 23/07/2026

SOS Arachides ! : L’Alerte Silencieuse Des Tourteaux de la SONACOS (Par Arona Oumar KANE)

SOS Arachides ! : L’Alerte Silencieuse Des Tourteaux de la SONACOS (Par Arona Oumar KANE) - 23/07/2026

Arrêt du trafic ferroviaire Dakar-Thiès-Diogo : les cheminots retraités en sit-in sur les rails, réclament le paiement de leurs pensions

Arrêt du trafic ferroviaire Dakar-Thiès-Diogo : les cheminots retraités en sit-in sur les rails, réclament le paiement de leurs pensions - 23/07/2026

Refondation curriculaire : Quand la mémoire du passé éclaire l'école de demain

Refondation curriculaire : Quand la mémoire du passé éclaire l'école de demain - 23/07/2026

Affaire actes contre nature de la plage de Gadaye : le parquet ouvre une information judiciaire, l’enquête prend une nouvelle dimension

Affaire actes contre nature de la plage de Gadaye : le parquet ouvre une information judiciaire, l’enquête prend une nouvelle dimension - 23/07/2026

Il louait des voitures avant de les mettre en gage ou de les vendre : la cavale de M.Faye s’achève à Rosso

Il louait des voitures avant de les mettre en gage ou de les vendre : la cavale de M.Faye s’achève à Rosso - 23/07/2026

Affectation des chanceliers : le SYCAES dénonce un manque de transparence et interpelle les autorités

Affectation des chanceliers : le SYCAES dénonce un manque de transparence et interpelle les autorités - 23/07/2026

Escroquerie au faux marabout à mbour : il se déguise en marabout et soutire près de 10 millions de FCFA à sa propre tante

Escroquerie au faux marabout à mbour : il se déguise en marabout et soutire près de 10 millions de FCFA à sa propre tante - 23/07/2026

18 grammes de cocaïne retrouvés dans sa chemise : trois ans ferme requis contre Assane Ndiaye

18 grammes de cocaïne retrouvés dans sa chemise : trois ans ferme requis contre Assane Ndiaye - 23/07/2026

Le procès de Nicolás Maduro programmé pour le 1er juin 2027: voici ce qu’il risque

Le procès de Nicolás Maduro programmé pour le 1er juin 2027: voici ce qu’il risque - 23/07/2026

La ministre française de l’Écologie démissionne puis finalement reste: que s’est-il passé à Paris?

La ministre française de l’Écologie démissionne puis finalement reste: que s’est-il passé à Paris? - 23/07/2026

PASTEF : Elhadji Mansour Diop du Moncap annonce sa démission dans une lettre ouverte adressée à Ousmane Sonko

PASTEF : Elhadji Mansour Diop du Moncap annonce sa démission dans une lettre ouverte adressée à Ousmane Sonko - 22/07/2026

UCAD : le Conseil académique dévoile le calendrier universitaire 2026-2027

UCAD : le Conseil académique dévoile le calendrier universitaire 2026-2027 - 22/07/2026

Tensions politiques au sommet de l’État : Lansana Gagny Sakho prend position !

Tensions politiques au sommet de l’État : Lansana Gagny Sakho prend position ! - 22/07/2026

Crd préparatoire du gamou de Thiènaba: l'eau, l'assainissement, la santé etc, au cœur des préoccupations

Crd préparatoire du gamou de Thiènaba: l'eau, l'assainissement, la santé etc, au cœur des préoccupations - 22/07/2026

Magal de Touba : Le nutritionniste El Hadji Assane Ndiaye Cissé alerte sur les risques d’AVC liés à l’alimentation

Magal de Touba : Le nutritionniste El Hadji Assane Ndiaye Cissé alerte sur les risques d’AVC liés à l’alimentation - 22/07/2026

BCEAO : 74 institutions déjà connectées à la plateforme PI-SPI au 31 décembre 2025 (Rapport)

BCEAO : 74 institutions déjà connectées à la plateforme PI-SPI au 31 décembre 2025 (Rapport) - 22/07/2026

Rapport annuel 2025: Quand la BCEAO vise l’inclusion financière et la PI-SPI pour transformer l’UMOA

Rapport annuel 2025: Quand la BCEAO vise l’inclusion financière et la PI-SPI pour transformer l’UMOA - 22/07/2026

RSS Syndication