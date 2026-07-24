Falémé : l'Armée démantèle un nouveau site d'orpaillage clandestin

Les opérations de lutte contre l'orpaillage clandestin se poursuivent dans la zone de la Falémé. Selon la Dirpa, les unités de la Zone militaire n°4 ont procédé, ce jeudi 23 juillet 2026, au démantèlement d'un nouveau site d'exploitation illégale de l'or situé à six kilomètres au nord-est de Guémédji.
Selon les Forces armées, cette opération s'inscrit dans le cadre des actions menées pour lutter contre l'exploitation clandestine des ressources minières et préserver la sécurité dans cette zone frontalière.
Le bilan de l'intervention fait état de la saisie de trois groupes électrogènes, deux motopompes et une moto, utilisés dans les activités d'orpaillage illégal.
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