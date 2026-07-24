Richard-Toll : un sergent-chef des Eaux et Forêts déféré après la plainte de la mère d’une adolescente de 16 ans pour viols répétitifs, pédophilie et détournement de mineure

Un sergent-chef des Eaux et Forêts en service à Richard-Toll a été arrêté par la police puis déféré au parquet de Saint-Louis dans une affaire impliquant une adolescente de 16 ans. Selon Libération, la mère de la jeune fille l’accuse d’avoir entretenu des rapports sexuels répétés avec sa fille. Entendue par les enquêteurs, l’adolescente a confirmé l’existence d’une relation avec l’agent, tout en affirmant ne pas avoir été forcée. Le mis en cause reconnaît, de son côté, avoir été son « copain » et lui avoir offert de l’argent et un téléphone, mais nie avoir eu des rapports sexuels avec elle.


Richard-Toll : un sergent-chef des Eaux et Forêts déféré après la plainte de la mère d’une adolescente de 16 ans pour viols répétitifs, pédophilie et détournement de mineure
Une plainte déposée par la mère de l’adolescente
 
L’affaire a éclaté à Richard-Toll à la suite d’une plainte déposée par F. Ndiaye, une ménagère âgée de 50 ans et domiciliée à Khouma Santhie.
 
D’après les informations rapportées par Libération, la plaignante met directement en cause A. Diallo, sergent-chef en service à la Brigade des Eaux et Forêts de Richard-Toll.
 
La mère accuse l’agent d’avoir abusé à plusieurs reprises de sa fille, âgée de 16 ans, avec laquelle celui-ci aurait entretenu une relation présentée dans l’article comme amoureuse.
 
À la suite de cette plainte, le commissariat de Richard-Toll s’est saisi de l’affaire.
 
L’adolescente évoque cinq rapports sexuels
 
Entendue par les enquêteurs en présence de sa mère, la jeune fille a livré sa version des faits.
 
Selon Libération, elle a déclaré avoir eu, à cinq reprises, des rapports sexuels avec le sergent-chef A. Diallo, dans l’appartement de ce dernier.
 
Un élément de son audition est toutefois souligné dans le récit du quotidien : l’adolescente aurait précisé qu’elle n’avait jamais été forcée par le mis en cause, qu’elle présentait comme son petit ami.
 
Ces déclarations ont été versées au dossier de l’enquête ouverte par les services de police.
 
Le sergent-chef reconnaît avoir été son « copain »
 
Convoqué à son tour et soumis à un interrogatoire, A. Diallo n’a pas contesté l’existence d’une relation avec l’adolescente.
 
Selon les déclarations qui lui sont attribuées par Libération, le sergent-chef a reconnu avoir été le « copain » de la jeune fille.
 
Il aurait également admis lui avoir offert des sommes d’argent ainsi qu’un téléphone portable dans le cadre de cette relation.
 
Le mis en cause aurait, en outre, indiqué qu’il fréquentait la maison des parents de l’adolescente.
 
Il nie toutefois avoir eu des rapports sexuels avec elle
 
Les versions divergent néanmoins sur un point central du dossier.
 
Alors que l’adolescente affirme avoir eu cinq rapports sexuels avec A. Diallo, ce dernier nie avoir couché avec elle.
 
Libération rapporte toutefois que le sergent-chef reconnaît l’existence de ce qu’il qualifie de « moments d’intimité » entre eux.
 
Ces déclarations contradictoires ont été recueillies par les enquêteurs avant la transmission du dossier aux autorités judiciaires.
 
Arrêté puis déféré au parquet de Saint-Louis
 
À l’issue de la procédure policière, le sergent-chef a été arrêté puis déféré au parquet de Saint-Louis.
 
il est poursuivi pour viols répétitifs, pédophilie et détournement de mineure, selon les qualifications


L’affaire doit désormais suivre son cours devant l’autorité judiciaire, à qui il reviendra d’apprécier les différents éléments recueillis lors de l’enquête et les déclarations contradictoires des protagonistes.
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Vendredi 24 Juillet 2026
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