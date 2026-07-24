Recomposition politique : Cheikh Ahmed Tidiane Thiam et le Mouvement « Sénégal Moniou Niorr » rejoignent la dynamique présidentielle

Le Mouvement politique « Sénégal Moniou Niorr », dirigé par Cheikh Ahmed Tidiane Thiam, a annoncé son adhésion pleine et entière à l’initiative du président Bassirou Diomaye Faye visant à ériger un grand rassemblement politique. La décision, actée à l’issue de larges consultations menées auprès des instances du mouvement, a été rendue publique dans un communiqué.



Dans son communiqué, Cheikh Ahmed Tidiane Thiam justifie ce choix par la conjoncture socio-économique complexe que traverse le Sénégal, une situation qu’il estime devoir appeler à une union sacrée autour du chef de l’État. Il salue la dynamique de rupture engagée depuis l’accession de Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême, qu’il juge conforme aux exigences de souveraineté, de justice sociale et de bonne gouvernance portées par son mouvement.



Le président de « Sénégal Moniou Niorr » inscrit cette démarche dans la continuité de son engagement au sein de la Conférence des Leaders de la coalition « Diomaye Président » lors de la présidentielle de 2024. Il réaffirme un soutien loyal et indéfectible à l’action gouvernementale, dans le respect des principes de transparence, de travail et de patriotisme.



In acte qui s’inscrit dans le mouvement plus large de structuration politique initié par le président Bassirou Diomaye Faye, qui a chargé Aminata Touré de conduire la réflexion sur la création d’une nouvelle formation censée fédérer les différentes composantes de sa coalition, dans un contexte de rupture consommée avec Ousmane Sonko et Pastef.