La ministre des Pêches Amy Mara Dièye appelle à la mobilisation pour le lancement du parti du Président Diomaye Faye

La ministre des Pêches et de l’Économie maritime, Amy Mara Dièye, a lancé un appel à la mobilisation générale en vue du lancement officiel du parti du Président de la République Bassirou Diomaye Faye, prévu ce samedi 25 juillet à partir de 15 heures au King Fahd Palace.



Dans un message largement diffusé sur les réseaux sociaux et adressé à ses compatriotes du Sénégal et de la diaspora, la ministre invite l’ensemble des forces vives de la Nation à prendre part à cet événement, qu’elle qualifie de grand rendez-vous patriotique. Selon elle, ce lancement marque une étape importante dans la construction d’un Sénégal uni, souverain, juste, prospère et tourné vers l’avenir.



Amy Mara Dièye estime que la présence et l’engagement des citoyens à cette occasion symboliseront une volonté commune d’accompagner cette nouvelle dynamique politique. Elle a par ailleurs confirmé sa présence personnelle au King Fahd Palace pour ce lancement.