Braquages de clients de banque : Plus de 27 millions braqués…20 ans de réclusion requis contre « Fallou Daba », « Pakala » et leur coaccusé

La Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye s’est penchée sur un dossier présenté par l’accusation comme celui d’un réseau spécialisé dans les braquages de clients de banque.



Les trois accusés répondent notamment d’association de malfaiteurs et de vols en réunion commis avec violences et usage de moyens de locomotion.



Selon le scénario présenté par l’accusation et rapporté par L’Observateur, les victimes étaient repérées à l’agence Orabank de Poste-Thiaroye après avoir effectué d’importants retraits.



Elles étaient ensuite prises en filature à bord de motos, notamment de types Beverly et TMAX.



Les attaques se produisaient dans des secteurs moins fréquentés de Yeumbeul, Guédiawaye ou Diamniadio.



Les victimes étaient encerclées, aspergées de gaz lacrymogène puis dépouillées de leurs sacs.



Dans certains témoignages, il est également question d’assaillants encagoulés et armés de machettes.



Les enquêteurs attribuent au groupe trois principales opérations représentant un préjudice cumulé supérieur à 27 millions de FCFA.



L’une des affaires concerne A. Kh. Lo, qui venait de retirer 14 millions de FCFA pour le compte de son employeur, A.A. Diop.



La victime affirme avoir remarqué Serigne Fallou Aw, alias « Pakala », qui attendait sur une moto Beverly devant la banque après l’opération.



Quelques instants plus tard, plusieurs motocyclistes l’auraient encerclée et aspergée de gaz lacrymogène en tentant d’arracher son sac.





A. Kane affirme, de son côté, avoir retiré 6,5 millions de FCFA avant de remarquer Alpha Ousmane Diallo à proximité de la banque.



Selon son témoignage, celui-ci aurait joué le rôle de guetteur.



La victime dit avoir été suivie jusqu’à sa descente d’un bus à Yeumbeul-Comico.



Sur place, plusieurs motocyclistes encagoulés et munis de machettes l’auraient attaquée avant de lui prendre son sac.



Le troisième dossier porte sur un préjudice de 7 millions de FCFA subi par I. Sow.



Cette victime affirme avoir reconnu Serigne Fallou Aw parmi les auteurs de l’attaque perpétrée à Diamniadio.



L’ensemble des faits reprochés représente ainsi plus de 27 millions de FCFA.



À la barre, les accusés ont rejeté leur implication.



Alpha Ousmane Diallo reconnaît notamment avoir été présent devant la banque mais soutient qu’il s’y trouvait pour ouvrir un compte.



Les débats ont également porté sur les déclarations de sa compagne, Nd. Ngom, alias Khadija Diallo.



Celle-ci avait indiqué avoir reçu 500 000 FCFA pour louer un studio que les enquêteurs soupçonnent d’avoir servi de lieu de repli au groupe.



L’enquête aurait également conduit à l’identification de plusieurs complices présumés qui demeurent en fuite.



L’Observateur cite notamment Cheikh Khogne, Lat Sylla, Amara Camara et Malick Coly.



Le ministère public estime que les témoignages des victimes, les vidéos de surveillance et les éléments issus de l’enquête permettent de démontrer l’existence d’une association de malfaiteurs structurée.



Le parquet a ainsi requis vingt ans de réclusion criminelle contre chacun des trois accusés.



La défense, à l’inverse, estime que les éléments matériels sont insuffisants et sollicite l’acquittement.



Après les plaidoiries, la Chambre criminelle a mis le dossier en délibéré.



Le jugement doit être rendu le 4 août prochain.