Recouvrement des avoirs criminels / Cautionnements, saisies, confiscations : Ce que révèle le bilan 2025 de l’ONRAC


Recouvrement des avoirs criminels / Cautionnements, saisies, confiscations : Ce que révèle le bilan 2025 de l’ONRAC
À l’occasion de la célébration de son cinquième anniversaire, l’Office National de Recouvrement des Avoirs Criminels (ONRAC) a présenté un bilan détaillé de l’année 2025, qualifiée d’« année charnière » dans la consolidation de ses activités de gestion et de recouvrement des avoirs criminels. En réalité, sur le plan des saisies et ordonnances judiciaires, l’Office a reçu 200 saisies en 2025, soit une hausse de 104% par rapport à 2024. Cette progression s’explique notamment par le renforcement de la sensibilisation et des capacités des acteurs de la chaîne pénale, ainsi que par la montée en puissance du Pool Judiciaire Financier (PJF), qui concentre à lui seul 38 des 200 ordonnances, contre 49 pour le TGI Hors Classe de Dakar. Les saisies bancaires ont atteint 13,8 milliards de FCFA (+247% par rapport à 2024), tandis que les cautionnements versés ont bondi à 21,2 milliards de FCFA, contre 1,4 milliard en 2024, soit une progression de 1463%, représentant 19,8 milliards de FCFA supplémentaires. Au total, 3 889 biens ont été remis à l’ONRAC par les juridictions, et 188 acteurs de la chaîne pénale ont été formés à travers des tournées et ateliers dédiés.
 
Concernant les ventes publiques aux enchères, l’Office a organisé 19 ventes dans 6 régions du pays, portant sur 2 925 biens vendus au total, pour des recettes cumulées de 2,23 milliards de FCFA. Kédougou, en lien avec l’activité d’orpaillage, concentre l’essentiel du volume de biens vendus, tandis que Dakar génère la part la plus importante des recettes encaissées.
 
En matière de confiscations, cautionnements et restitutions, 14 décisions de confiscation ont été exécutées en 2025, soit une hausse de 180% par rapport aux 5 dossiers de 2024. Parallèlement, 30 décisions de restitution ont permis de reverser 913,6 millions de FCFA aux ayants droit. L’Office a également traité 7 ordonnances reçues pour gestion (5 en espèces et 2 en biens meubles) et 2 ordonnances de saisie de créances portant sur 528,5 millions de FCFA dans le cadre du PJF. Il ressort de ces données que 79% des décisions de confiscation transmises concernent des infractions liées aux stupéfiants (cession et détention), tandis que les cautionnements trouvent leur origine dans des infractions d’association de malfaiteurs, de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
 
Dans sa présentation  de bilan relative au volet de l’assistance technique et du renforcement des capacités, l’ONRAC informe avoir mené des tournées de sensibilisation entre avril et mai 2025 à Dakar, Diourbel, Thiès, Saint-Louis et Kédougou, touchant au total 95 officiers de police judiciaire, élèves sous-officiers et magistrats. Des ateliers de renforcement des capacités ont par ailleurs réuni 93 participants, majoritairement des magistrats (51%) et des officiers de police judiciaire (30%), aux côtés d’autres acteurs (15%) et de greffiers (4%). L’Office est également intervenu dans plusieurs écoles de formation : 25 participants au CNFPJ Gendarmerie, 50 à l’École des officiers de la Gendarmerie, 27 en formation Police nationale, et 291 à l’École des sous-officiers de la Gendarmerie.
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Vendredi 24 Juillet 2026
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