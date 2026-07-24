Vente de cartes dans région de Thiès : Deux arrêtés préfectoraux interdisent en un même week-end des activités de PASTEF

Deux préfets de la région de Thiès ont pris, le 24 juillet 2026, des arrêtés interdisant des rassemblements liés au parti PASTEF-Les Patriotes prévus le même week-end dans leurs départements respectifs.
À Tivaouane, le Préfet Abou Sow a interdit le rassemblement projeté les samedi 25 et dimanche 26 juillet, de 9 heures à 19 heures, sur le terrain sis en face de l’UGPM de Ngaye. L’événement avait été déclaré par Messieurs Ousmane Sarr, Papa Ndické Samb et Fatou Niang au nom de la section communale PASTEF-Les Patriotes de Meckhé. L’arrêté, numéroté 00/00126 /PDT/P, invoque des menaces de troubles à l’ordre public et une insuffisance de forces de sécurité, en s’appuyant sur le rapport du Commandant de la Brigade de Meckhé du 23 juillet.
À Mbour, le Préfet Amadou Dia a pris une décision similaire, interdisant le rassemblement sur la voie publique prévu les 26 et 27 juillet, de 11 heures à 18 heures, au marché central et au quai de pêche de la ville. Cet événement, porté par Messieurs Thierno Cissé, Mame Mor Diba et Mamadou Lamine Diaité, visait la vente de cartes d’adhésion au parti Pastef-Les Patriotes. L’arrêté, numéroté 02/61/DMB/P, retient les mêmes motifs : risque de perturbation de l’ordre public et insuffisance de moyens pour le maintien de l’ordre. Il précise en outre que toute infraction à cette interdiction expose ses auteurs aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Dans les deux cas, l’exécution des arrêtés a été confiée aux forces de sécurité territorialement compétentes, la Compagnie de Gendarmerie pour Tivaouane, le Commissariat central pour Mbour avec notification aux déclarants et publication partout où besoin sera.
À Tivaouane, le Préfet Abou Sow a interdit le rassemblement projeté les samedi 25 et dimanche 26 juillet, de 9 heures à 19 heures, sur le terrain sis en face de l’UGPM de Ngaye. L’événement avait été déclaré par Messieurs Ousmane Sarr, Papa Ndické Samb et Fatou Niang au nom de la section communale PASTEF-Les Patriotes de Meckhé. L’arrêté, numéroté 00/00126 /PDT/P, invoque des menaces de troubles à l’ordre public et une insuffisance de forces de sécurité, en s’appuyant sur le rapport du Commandant de la Brigade de Meckhé du 23 juillet.
À Mbour, le Préfet Amadou Dia a pris une décision similaire, interdisant le rassemblement sur la voie publique prévu les 26 et 27 juillet, de 11 heures à 18 heures, au marché central et au quai de pêche de la ville. Cet événement, porté par Messieurs Thierno Cissé, Mame Mor Diba et Mamadou Lamine Diaité, visait la vente de cartes d’adhésion au parti Pastef-Les Patriotes. L’arrêté, numéroté 02/61/DMB/P, retient les mêmes motifs : risque de perturbation de l’ordre public et insuffisance de moyens pour le maintien de l’ordre. Il précise en outre que toute infraction à cette interdiction expose ses auteurs aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Dans les deux cas, l’exécution des arrêtés a été confiée aux forces de sécurité territorialement compétentes, la Compagnie de Gendarmerie pour Tivaouane, le Commissariat central pour Mbour avec notification aux déclarants et publication partout où besoin sera.
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