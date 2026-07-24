Réinsertion sociale et dignité humaine : Le Sénégal inscrit le « Mandela Day » dans sa politique pénitentiaire

La Journée internationale Nelson Mandela a été célébrée pour la première fois au Sénégal, ce jeudi, au camp pénal de Liberté 6. Placée sous le signe de la dignité humaine et de la réinsertion sociale, la cérémonie a réuni autorités pénitentiaires, représentants du ministère de la Justice et partenaires institutionnels. Dès l’ouverture, le Directeur général de l’administration pénitentiaire, Mbaye Ciss, a rappelé la portée universelle de cette journée, qu’il a qualifiée d’appel à l’engagement citoyen, à la solidarité et au respect de la dignité humaine. Il a souligné que l’administration pénitentiaire sénégalaise entend faire de chaque établissement un espace où la peine s’accompagne d’opportunités d’apprentissage, de responsabilisation et de préparation au retour dans la société. Selon lui, les activités prévues pour cette édition doivent renforcer les liens entre l’institution, ses partenaires et les citoyens, dans la conviction que la réinsertion demeure une responsabilité partagée.







La représentante du ministre de la Justice, Fatou Bintou Ndiaye Mme Sall, a transmis à cette occasion le message de soutien du garde des Sceaux. Elle a rappelé les propos tenus par le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dès son investiture, affirmant le caractère sacré de la personne humaine. Une sacralité qui, a-t-elle insisté, doit s’appliquer à tous, y compris aux détenus. Le gouvernement a ainsi élaboré un plan d’action visant à améliorer les conditions de détention, réduire la surpopulation carcérale et favoriser la réinsertion sociale. Parmi les mesures récentes évoquées figure la révision des conditions de détention provisoire, censée avoir un impact significatif sur le peuplement des maisons d’arrêt. Mme Sall a par ailleurs présenté les trois axes prioritaires du plan stratégique 2025-2029 du ministère de la Justice : l’amélioration des conditions de détention pour garantir un cadre respectueux des droits fondamentaux, la réinsertion sociale des détenus, et le bien-être du personnel pénitentiaire à travers de meilleures conditions de travail. Ces objectifs traduisent, selon elle, la volonté du gouvernement de bâtir une justice plus humaine et inclusive.







La cérémonie s’est conclue par un hommage appuyé au personnel pénitentiaire, salué pour son engagement quotidien. Les autorités ont assuré que cette journée sera désormais inscrite dans l’agenda institutionnel du Sénégal, avec un message adressé directement aux détenus : le Sénégal pense à eux et les accompagne.

