TOUBA - 04 forages mis à l'arrêt suite à une grosse fuite... La pénurie d'eau s'est aggravée

Dakaractu-Touba vient de découvrir les raisons pour lesquelles Touba vit une pénurie d'eau on ne peut plus aiguë ces dernières 48 heures. En effet, 04 forages ont été mis à l'arrêt suite à une fuite survenue le 27 septembre dernier.



Le temps de trouver les solutions qui s'imposent, F4 situé à Keur Niang, F3 de Ndamatou, F10 au niveau de Gouy Mbind et F18 situé sur la route de Ndiouroul ont été coupés du réseau. Ce qui a provoqué un arrêt brutal de la distribution de l'eau.



Au moment où ces lignes sont écrites, des tractations sont faites pour redémarrer ces forages. Le seul hic reste cependant le fait que les châteaux d'eau risquent de ne jamais se remplir étant donné que l'eau distribuée est automatiquement consommée. En d'autres termes, ce serait un miracle de juguler des pénuries éventuellement plus compliquées dans ces conditions. Affaire à suivre...