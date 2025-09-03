TGI Diourbel : Sokhna Déthié Pène, veuve de Cheikh Béthio Thioune, relaxée

Ingénieurs en informatique, Sokhna Déthié Pène, une des veuves du regretté Cheikh Bethio Thioune, a été relaxé du délit d'occupation illégale de parcelle d'autrui. En effet, le tribunal correctionnel de Diourbel devant lequel Sokhna Déthié Pène était traduite par son beau-fils Seydina Saliou Thioune, a considéré, dans sa décision rendue, qu'elle n'est pas coupable.



Par conséquent, la demande de compensation financière de 15 millions Cfa réclamée par Seydina Saliou Thioune à titre de dommages et intérêts, a tout simplement été rejetée par le tribunal correctionnel de Diourbel.



Il faut rappeler que tout est parti de la plainte déposée contre Sokhna Déthié Pène par Seydina Saliou Thioune pour le délit d'occupation illégale d'une parcelle située à Touba Ndiarème. Selon Seydina Saliou Thioune, c'est Cheikh Béthio Thioune qui lui avait offert la parcelle de son vivant.



Mais en 2021 quand il est allé visiter la parcelle, il a trouvé sur place un vigile qui lui a déclaré que c'est Sokhna Déthié Pène qui lui aurait assignée la mission de gardiennage des lieux. Avec des documents en main, Seydina Saliou Thioune accuse sa belle-mère d'occupation illégale de sa parcelle.



Une version des faits refutée par Sokhna Déthié Pène selon laquelle son accusateur verse dans du faux. À l'en croire, c'est son guide et époux feu Cheikh Béthio Thioune qui lui a gracieusement donné la parcelle en 2014 devant toute une assistance lors d'une célébration. Depuis, elle déclare y avoir implanté un poulailler.



Sokhna Dethié Pène accuse à son tour Seydina Saliou Thioune d'avoir confectionné de faux documents et falsifié la signature de Cheikh Bethio Thioune. C'est justement pourquoi elle a porté plainte contre lui à la gendarmerie de Thiawène.



Elle a cité comme témoins Serigne Djily Ndiaye, Matar Sow, Mamadou Seck, Ibrahima Sonko, Serigne Saliou Diop Kara, Tapha Bou Ndaw et Assane Mbaye.



Pour la constitution de partie civile de son client, Me Serigne Diongue qui a invoqué l'article 423 du code pénal a sollicité 15 millions Cfa de dommages et intérêts. Le procureur Papa Khalil Fall a requis six mois de prison assortis de sursis.



L'avocat de Sokhna Déthié Pène, Me Pape Massaër Guèye, s'est d'abord interrogé sur la qualité de Seydina Saliou Thioune. Car d'après Me Guèye, l'article 676 du code de la famille stipule que toute donation immobilière dépourvue d'une constatation d'un notaire est nulle.



En conséquence, le conseil de la défense a invité le tribunal à déclarer la procédure nulle avant de plaider la relaxe pure et simple pour sa cliente. Dans sa décision, le tribunal a prononcé la relaxe pour Sokhna Déthié Pène et débouté Seydina Saliou Thioune de sa demande de 15 millions de dommages et intérêts.