TAS: « Il est dommage qu’Ousmane Sonko réclame plus de pouvoirs non pas pour s’en prendre à la misère du peuple ou à l’insécurité, mais pour solder des comptes personnels »

Après le discours d’Ousmane Sonko devant ses militants ce jeudi, le député Thierno Alassane Sall note « un Pastef dévoré par un gatsa-gatsa au cœur de la République », remarquant « une chimère Diomaye mooy Sonko qui n’aura tenu que le temps d’un hivernage. »



« Comme si le sombre tableau que présente le Sénégal ne suffisait pas, Ousmane Sonko veut ajouter une crise à la crise. Une crise politique de plus pour un parti qui, depuis 2021, vague après vague, ne cherche pas le répit. Le plus indécent dans la déclaration du leader de Pastef devant son Conseil national, c’est qu’il réclame plus de pouvoirs, lui qui en a tant. Il demande plus de pouvoirs, non pour s’en prendre à la misère du peuple ou à l’insécurité, non ! Il réclame le pouvoir pour solder des comptes personnels », regrette le parlementaire, qui poursuit en s’adressant toujours à Sonko : « À l’écouter, il est clair que ce n’est ni par le taux d’échec au Bac, ni par le taux de chômage, ni par l’indice du coût de la vie que se mesure sa frustration. C’est au nombre de ses contempteurs emprisonnés. Voilà son projet et son horizon. »