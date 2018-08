TABASKI À TOUBA- Le Khalife des Baay-Fall convoie 500 béliers dans le cour du Khalife Général des Mourides

Serigne Cheikh Dieumb Fall a sacrifié à la tradition laissée intacte par ses prédécesseurs. Le Khalife Général des Baay-Fall a en effet convoyé, dimanche, 500 moutons chez le Khalife Général des Mourides pour les besoins de la fête de Tabaski. Serigne Mountakha Mbacké Bassirou a préféré, personnellement, réceptionner le aadiya non sans se glorifier de cette marque d'attachement à Serigne Touba manifesté depuis toujours par Mame Cheikh Ibrahima Fall et ses descendants.



Le 17 août dernier, c'est Serigne Sidi Nar Diène qui s'était aussi illustré à travers le même geste en livrant au Patriarche de Darou Miname plusieurs dizaines de béliers.



Ces moutons sont généralement redistribués par le Khalife qui privilégie les familles déshéritées et les personnes en situation de handicap.