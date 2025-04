Suspension du Groupe « Challenge New Media » : Une « décision arbitraire » dénoncée comme une menace pour la liberté de la presse, selon la direction

Le Groupe Challenge New Media (CNM), média en ligne reconnu au vu de la dernière liste publiée par les autorités sénégalaises, dénonce, à travers un communiqué parvenu à Dakaractu, une suspension « injustifiée et disproportionnée » ordonnée par la Direction de la Surveillance du Territoire, exigeant l’arrêt immédiat de ses activités sous menace de sanctions pénales prévues aux articles 194 , 195 et 200 dudit code.

Alors que, selon ses dirigeants, le média affirme respecter scrupuleusement le Code de la presse, et que de surcroît aucune justification officielle n’a été fournie, alimentant les suspicions de censure politique. CNM interpelle, dans la foulée, le président Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko et le ministre Alioune Sall, tout en lançant un appel à la mobilisation des défenseurs des droits et des partenaires internationaux. Cette crise, sur fond de tensions autour du pluralisme médiatique, pourrait mettre en péril des dizaines d’emplois et fragiliser l’accès à l’information au Sénégal.

Affaire à suivre …