Installation du secrétariat exécutif départemental de l'Apr à Thiès: l'ex députée Maïmouna Sène appelle à l'unité et au dépassement...

À l'occasion de la cérémonie d'installation du secrétariat exécutif départemental de l'Apr, l'ex députée Maïmouna Sène a tenu à prononcer un discours axé sur l'unité et la cohésion autour de leur formation politique( Apr).

À l'en croire, il est surtout question d'éviter de commettre les mêmes erreurs qui n'ont pas été du tout favorables à leur entité. Selon Maïmouna Sène, chaque responsable, chaque militant devra privilégier l'intérêt général pour que les prochaines échéances soient beaucoup plus abordables.

Pour elle toujours, les élections locales constituent les primaires de la présidentielle et c'est la raison pour laquelle, chacun devrait apporter sa pierre à l'édifice pour la reconquête du pouvoir en laissant de côté les querelles de positionnement...