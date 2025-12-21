Thiès- Installation du secrétariat exécutif départemental de l'Apr: " Nous sommes là pour regagner le pouvoir dans le cadre d'un parti fort et uni"( Moussa Baldé)

À l'instar des autres départements du pays, Thiès a procédé aujourd'hui à l'installation du secrétariat exécutif départemental de l'Apr. À la tête d'une forte délégation, le superviseur départemental, Moussa Baldé a délivré le message du président Macky Sall. " Je suis venu ici dans le cadre de la mobilisation du Parti dans le cadre de l'organisation des secrétariats exécutifs départementaux, en tant que superviseur du département de Thiès. Je suis agréablement surpris de la mobilisation, vous avez tous vu que la salle a refusé du monde. Donc, le mot du président, c'était la circulaire pour dire que l'Apr est dans une phase de réorganisation et de remobilisation", a-t-il laissé entendre.

Ainsi, il s'agira monsieur Baldé, de procéder l'installation des secrétariats exécutifs départementaux dans la fraternité et dans l'unité. " Le Parti est au dessus des responsables", a-t-il lancé.

Avant de rappeler l'objectif final. " Nous sommes là pour regagner le pouvoir dans le cadre d'un parti fort et uni et le message est bien passé". À rappeler que tous les leaders qui étaient présents au cours de cette rencontre dont l'ancien ministre Augustin Tine, le député Abdou Mbow, l'ex députée Maïmouna Sène etc, ont tous insisté sur cette dynamique et celle de reconquérir le pouvoir. Les intervenants sont revenus sur les difficultés auxquelles les sénégalais sont confrontés du fait d'un régime " qui a fini de montrer ses limites en matière de gestion des affaires étatiques".