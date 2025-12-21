Paix en Casamance : « Je tends la main à mes frères et cousins pour rejoindre le processus qui est engagé... » (Président Diomaye)


Paix en Casamance : « Je tends la main à mes frères et cousins pour rejoindre le processus qui est engagé... » (Président Diomaye)
Le président Faye a lancé un appel solennel en pleine tournée économique en Casamance pour le retour définitif de la paix dans la zone. Bassirou Diomaye Faye qui était de passage ce matin à Dar Es Salam, dans la commune de Nyassia, a insisté sur l’impératif de travailler ensemble pour une stabilité dans le Sud.  « La paix vaut tous les sacrifices, elle vaut tous les efforts », a-t-il déclaré devant la maire de la commune, des autorités locales et des membres du gouvernement. Face aux témoignages recueillis sur le terrain, le chef de l’État a lancé un appel solennel aux membres du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) encore en rébellion.
 
« Je profite de cette prise de parole pour appeler tous mes frères et sœurs, pour ne pas dire mes cousins qui sont dans la rébellion, de rejoindre le processus de paix qui est engagé avec des factions avec lesquelles nous avons des résultats encourageants », a déclaré le président de la République Bassirou Diomaye Faye tendant la main aux combattants.
 
Le président a insisté sur la nécessité de « travailler à la réconciliation des cœurs et des esprits pour éviter que les situations de divergence débouchent sur des conflits ouverts qui ouvrent des plaies qui ne sont pas faciles à refermer ». 
 
Il a ainsi évoqué les traumatismes et les dégâts physiques causés par des décennies de conflit, soulignant l’urgence d’une paix définitive : « la Casamance a trop souffert, avec elle le Sénégal. C’est une main tendue à mes cousins, mes frères et sœurs », a-t-il insisté, promettant un engagement de l’État pour répondre à la volonté des populations en faveur du dépôt définitif des armes partout en Casamance mais également, d’une réconciliation sincère, franche, durable et définitive.
Dimanche 21 Décembre 2025
