Suspension de l’internet des données mobiles: Le RESTIC s’insurge contre « une restriction injuste » et appelle au rétablissement rapide des plateformes numériques

Le Réseau des entreprises du secteur des technologies de l’information et de la communication apprenant la suspension de l’internet des données mobiles, appelle l’état à lever toutes les restrictions à la liberté d’usage des plateformes numériques de messagerie instantanée.



Le RESTIC considère que les plateformes numériques constituent de nos jours des outils et leviers de travail indispensables depuis la survenue de la pandémie à covid 19 et les restrictions imposées par cette pandémie dans la mobilité des personnes et des biens.



Ainsi, avec ces restrictions imposées aux Sénégalais dans ces périodes d’instabilité politique, l’usage des réseaux sociaux et surtout de la messagerie instantanée est indispensable dans les liens sociaux et économiques pour assurer la continuité des transactions surtout pour l’économie informelle qui constitue plus de 40% des emplois et des revenus génères par nos économies en Afrique.



L’Internet constitue un des leviers de travail pour des milliers d’entrepreneurs individuels à la recherche de revenus pour leur survie quotidienne.



Le RESTIC appelle l’état a plus de dialogue et de concertation pour une régulation non – restrictive de l’activité numérique et digitale durant des moments de tension politique afin d’éviter une rupture brutale des transactions qui génèrent des manque à gagner substantiels pour les individus et ménages souvent vulnérables.