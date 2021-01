Suppression des villes : l'Union communale PS de Rufisque exprime son désaccord et milite pour la finalisation de l'Acte III de la décentralisation.

Contrairement aux autorités étatiques dans leur volonté de vouloir procéder à la suppression des villes du pays, l'Union Communale du Parti Socialiste (UC Ps) de Rufisque ne partage pas la même approche sur cette question qui divise bon nombre d'alliés du pouvoir.



Dans une déclaration officialisée, ce 10 janvier, l'UC PS considère qu'une telle démarche contribuerait à une régression dans le cadre de la décentralisation.

"Considérant que le développement intégral et les politiques publiques locales ne doivent s’inscrire que dans l’intérêt des populations et des administrés, l’UC PS de Rufisque estime qu’il faut aller de l’avant et non pas reculer", a fait savoir l'entité dans un document.



L’Union s’est penchée sur le cas de la Ville de Rufisque et estime devoir contribuer au débat institutionnel et politique qu’induit le projet de réforme qui semble s’inscrire dans une nouvelle étape du processus de décentralisation au Sénégal ce, après l’examen des déclarations successives du Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, Oumar Guèye et celle du Président de la République, Macky Sall, le 31 décembre 2020.



Dans la déclaration signée par le secrétaire général de l'Union communale du parti des verts de la vieille ville, Abdou Karim Mbengue, l'union communale de Rufisque a exprimé son attachement au maintien de la ville et des communes, héritages d’un long processus constructif de décentralisation engagé sous l’impulsion du Président Léopold Sédar Senghor et la consolidation de son successeur Abdou Diouf, explique-t-elle. Elle soutient, par ailleurs, assumer toutes les réformes jusqu’ici mises en œuvre et l’affirmation de la Décentralisation dans le système de développement local.



À la lumière de toutes les considérations sur la question liée à la suppression des villes, l’UC PS plaide pour la poursuite de l'Acte III de la Décentralisation et invite l’État du Sénégal à finaliser l’évaluation de sa mise en œuvre ainsi qu'au partage de ses conclusions. Elle engage également le gouvernement à clarifier davantage les relations et les compétences entre les Villes et les Communes et appelle au renforcement des moyens alloués dans le cadre de la Décentralisation pour assumer pleinement le transfert des compétences dédiées aux Communes.



L'union a notamment rappelé l’impérieuse nécessité et l’utilité d’une action publique qui place les populations et les Collectivités locales au cœur des réformes et politiques publiques engagées et/ou envisagées. À cet effet, elle propose une large concertation au sein de la Coalition Benno Bokk Yaakaar sur l’enjeu de la réforme envisagée en vue de la suppression des villes.