Super Lig (Turquie) : Auteur de son 6ème but en dix matches, Mbaye Diagne flambe avec Karagumruk…

Annoncé à la retraite il y a quelques mois suite une longue série noire, Mbaye Diagne (30 ans), retrouve peu à peu ses instincts de buteur en Super Lig avec son équipe le Fatih Karagumruk où il a signé un contrat d’un an le 18 juillet 2022.

Entrée en cours de partie à la 54ème minute du match contre Umraniyespor, lors de la 11ème journée, Mbaye Diagne a marqué dans la minute qui a suivi, permettant aux siens de prendre l’avantage (2-1.)

L’ancien attaquant de Bruges et de Galatasaray en est désormais à sa 6ème réalisation de la saison en dix matches joués.

Il faut dire que l’attaquant international sénégalais s’était plus illustré avec ses déboires en dehors des terrains de football.

Un épisode qui semble être derrière le « King Jong » qui refait surface à quelques semaines de la publication de la liste du sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, pour le mondial Qatar 2022. L’espoir reste permis…