Suivi des rapports de l’Ofnac / Seynabou Ndiaye Diakhaté dégage toute responsabilité : « C’est la décision du juge qui importera le plus »

Après avoir transmis mardi dernier au président de la République, les rapports d’activités de l’Ofnac des trois dernières années, la présidente de l’Ofnac dégage toute sa responsabilité par rapport au suivi qui sera accordé à ces rapports. Car pour elle, c’est la décision qu’en fera le juge qui importe.



« Les trois derniers rapports ont été remis au président de la République. Comme vous le savez, les rapports d’activités sont des rapports qui retracent les différentes activités menées durant toute l’année par l’Ofnac. Il est important de le préciser que c’est différent des rapports d’enquête qui sont transmis au procureur de la République. Dans ces rapports d’activités, ce que vous voyez c’est une synthèse en matière de prévention et de lutte en matière de coopération et de renforcement de capacités. Et dans ce rapport ce qu’il faut préciser c’est que nous parlons toujours de présomption et qui dit présomption dit probabilité. On est loin des certitudes. Sur le suivi, c’est la décision du juge qui importera le plus », a souligné la présidente de l’Ofnac à l’occasion de la cérémonie de signature de convention de partenariat entre l’Ofnac et la Banque Ouest-africaine de développement...