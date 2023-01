Suite à ces propos jugés inadmissibles sur Zidane, Noel Le Graet présente ses excuses…

Au lendemain de ses propos virulents à l’encontre de Zinédine Zidane sur RMC, Noël Le Graët a présenté ses "excuses" et reconnaît des "propos maladroits" dans un communiqué ce lundi et relayés par le même média français…



«Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée, ni ma considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur qu'il est devenu, affirme le patron du football français, au lendemain de ses déclarations polémiques portant sur l'ancien N° 10 des Bleus et ex-entraîneur du Real Madrid. J'ai accordé un entretien à RMC que je n'aurais pas dû accorder car il cherchait la polémique en opposant Didier à Zinédine Zidane, deux monuments du football français. J'admets avoir tenu des propos maladroits qui ont créé un malentendu. Zinédine Zidane sait l'estime immense que je lui porte, comme tous les Français.»



Selon RMC, l’actuel président de la FFF avait ainsi réagi alors qu’il était interrogé sur les rumeurs qui lient Zidane au poste de sélectionneur du Brésil, Noël Le Graët a indiqué qu'il n’avait "rien à secouer". "Je ne l'aurais même pas pris au téléphone", avait-il déclaré…