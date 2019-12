Sports / Compétitions internationales : Le Sénégal en chiffres.

Le Sénégal a intéressé 21 fédérations et groupements sportifs pour 36 opérations pour sa participation aux compétitions internationales.

Selon Matar Ba qui défend son projet de budget devant les députés, le Sénégal a remporté sur le plan mondial 2 médailles d’or, 3 en argent et une médaille de bronze.

Et sur le plan africain, le ministre des sports de rappeler que les athlètes sénégalais ont rapporté 71 médailles d’or, 58 d’argent et 59 de bronze.

Une amélioration relative des performances des sportifs sénégalais au niveau international.

En outre, Matar Ba précise que des actions sont menées dans le cadre de la formation des agents, du renforcement de la contribution économique du sport, ainsi que de l’actualisation du cadre normatif.