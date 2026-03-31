Dette cachée, TRS, contrats opaques, services en crise : Le Forum Civil sort de ses gonds et interpelle l’Etat

Le Forum Civil, section sénégalaise de Transparency International, a rendu publique ce mardi, une déclaration sur la situation nationale dans laquelle il interpelle fermement le gouvernement sur trois dossiers: il s’agit d’abord de la crise des services publics, la renégociation des contrats stratégiques et l’opacité entourant la dette contractée via des mécanismes financiers atypiques.







Sur le front social, le Forum Civil dénonce les perturbations cycliques qui paralysent l’enseignement supérieur, l’éducation nationale et la santé publique. Pour l’organisation, ces dysfonctionnements récurrents ne sont pas de simples turbulences sectorielles. Ils constituent une atteinte grave aux droits fondamentaux garantis par la Constitution. Face à cette situation, le Forum Civil appelle le gouvernement à privilégier le dialogue et la concertation avec les syndicats, les universités, les établissements de santé et les représentants des apprenants.







Sur la renégociation des conventions dans les secteurs stratégiques, annoncée lors du point de presse gouvernemental du 12 mars dernier, le forum civil reconnaît la souveraineté de l’État dans ce domaine, mais rappelle avec insistance que l’exercice de cette prérogative ne saurait s’affranchir des principes de transparence et de redevabilité. Elle exige en conséquence la publication d’informations exhaustives et officielles, notamment sur les contrats du secteur extractif.







C’est cependant sur la question de la dette publique que le Forum Civil s’est largement appuyé. L’organisation de la société civile rappelle que les Sénégalais ont appris par voie de presse que l’État avait contracté en 2025 des emprunts auprès de l’Africa Finance Corporation et de la First Abu Dhabi Bank via des Total Return Swaps. Des instruments financiers qu'elle estime peu conventionnels dans la gestion de la dette souveraine. Lors d’une conférence de presse tenue le 26 mars 2026, le ministre des Finances Cheikh Diba avait lui-même révélé l’existence d’un troisième prêteur, la Société Générale, portant le montant total de la dette à 721 milliards de francs CFA, au-delà des 650 millions d’euros initialement évoqués par le Financial Times. Pour le Forum Civil, l’autorisation parlementaire accordée au plan d’emprunt du gouvernement ne saurait couvrir les mécanismes spécifiques utilisés.







Le forum Civil réclame donc la publication intégrale des conventions et de tous les documents y afférents, ainsi que celle du rapport du cabinet Forvis Mazars sur la dette publique, dont la divulgation constitue selon elle une obligation de l’État.

