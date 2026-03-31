Désinformation sur l’accueil du président à Thiès: La coalition Diomaye Président rétablit les faits et recadre un Journal de la place

La Cellule de communication de la Coalition Diomaye Président a publié ce mardi un communiqué visant à rétablir les faits concernant l’ouverture de la Semaine de la Jeunesse, tenue au stade Lat Dior de Thiès.







Selon la coalition présidentielle, des « informations erronées relayées par une certaine presse » auraient déformé le déroulement de l’événement. Elle affirme que le président Bassirou Diomaye Faye a été accueilli chaleureusement par des jeunes venus de plusieurs régions. À son arrivée, la foule aurait spontanément entonné un chant de soutien (« Gnoune Diomaye la gnou beugué »), que le chef de l’État a brièvement salué d’un geste de la main avant de poursuivre son discours dans le calme.







La coalition dénonce ce qu’elle considère comme une version contraire à la réalité, rappelant que « les faits sont sacrés, les commentaires sont libres ». Elle met en garde contre la diffusion d’informations inexactes à des fins politiciennes, qu’elle juge « dangereuse pour la démocratie » et préjudiciable à la crédibilité de la presse.







Enfin, la cellule appelle les médias, les citoyens et les autorités de régulation à une « vigilance accrue » pour garantir une information juste et vérifiée.

