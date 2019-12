Soutien à Domingos S Pereira : "Sonko met en danger la vie des sénégalais à Bissau" (Abdoulaye Khouma)

La déclaration de soutien de Ousmane Sonko au candidat Domingos Simoes Pereira pour le second tour de la Présidentielle prévu le 29 Décembre prochain en Guinée Bissau n’est pas du goût de Abdoulaye Khouma.

Pour le jeune apériste, le leader du parti Pastef, vient de s’illustrer encore une fois sous les traits d’un va-t-en -guerre qui cherche, coûte que coûte, à déstabiliser et la Guinée Bissau et sa voisine d’à côté, la Casamance. « Le comportement d’Ousmane Sonko laisse à désirer. C’est indigne d’un homme qui a le pedigree de l’autorité. »

Pour le responsable politique de l’APR, en déclarant officiellement son soutien au candidat Domingos Simoes Pereira pour le second tour de la présidentielle en Guinée Bissau, Ousmane Sonko met en danger la vie de nos compatriotes qui résident dans ce pays voisin. « C’est vraiment grave de prendre ouvertement parti pour un camp », déplore Abdoulaye Khouma qui avance que Sonko a beau essayé de semer les graines de la discorde, mais ça n’a pas marché au Sénégal parce qu’il a été vite compris. Il a été vomi parce qu’il est un martial.

Aujourd’hui, il est en train d’essayer avec ce pays frère. Il joue, ainsi, à déstabiliser la Guinée Bissau pour en faire, ensuite, de même avec la Casamance. « Nous, nous préférons adopter une posture neutre et appelons les bissau-guinéens souverains à aller voter dans la paix, la tranquillité et la transparence pour le triomphe de la République et de la Démocratie dans leur pays ».