Soukaina Agoujil, une plume marocaine engagée, fait rayonner Dakhla à l’international

Un regard intérieur, une portée universelle.

Dans « Dakhla, une invitation à découvrir », l’auteure marocaine Soukaina Agoujil livre une œuvre à la fois personnelle et profondément ancrée dans l’identité nationale du Maroc. Originaire de la ville de Dakhla, elle raconte, en français, l’évolution de cette perle du Sud marocain, tout en tissant un récit sincère qui transcende les frontières.



Ce n’est pas un livre de plus sur une ville. C’est un témoignage vivant, écrit par une femme née sur cette terre, qui mêle mémoire, enracinement, et regard lucide sur les transformations sociales, culturelles et humaines.



Elle y évoque avec délicatesse les parcours de ceux qui ont été séparés de leur pays par des circonstances difficiles, et qui retrouvent, avec émotion, leur patrie. Le livre met également en lumière la proposition marocaine d’autonomie, comme une voie de paix, de dignité et de souveraineté, dans un esprit d’ouverture et de respect.



L’ouvrage, salué par la presse américaine (Carrefour Floride), marque aujourd’hui une étape importante dans la littérature marocaine contemporaine. Il incarne une parole féminine forte, attachée à la terre, à l’histoire, et à la continuité du lien entre le Maroc et son environnement africain.



Dakhla, au-delà des clichés, apparaît ici comme un symbole d’unité nationale, mais aussi comme un pont culturel vers le continent. Un regard que la presse africaine ne peut qu’accueillir avec intérêt, tant il reflète les valeurs de paix, d’ancrage et de fraternité.