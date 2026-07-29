Soudan: neuf morts et des blessés dans une frappe de drone au Kordofan (source médicale)

Neuf personnes ont été tuées et 14 autres blessées mercredi dans une frappe de drone, dans l'Etat du Kordofan-Nord, au Soudan, attribuée aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), selon une source médicale.



Après plusieurs jours d'offensive à travers le Kordofan-Nord, l'armée soudanaise, en guerre depuis avril 2023 contre les FSR, est parvenue à desserrer l'emprise des paramilitaires sur la région et autour de la ville d'El-Obeid - capitale de l'Etat - en reprenant le contrôle de la route stratégique menant à la capitale Khartoum.



Après ce revers, le chef des FSR, Mohamed Hamdane Daglo, avait annoncé qu'il ne retiendrait plus ses troupes, faisant craindre des exactions massives à l'encontre des civils.



"Neuf civils ont été tués et 14 autres blessés à la suite d'un bombardement par un drone des FSR sur le village de Al-Jamama, dans l'État du Kordofan-Nord" dans la matinée, a déclaré à l'AFP une source médicale qui a souhaité garder l'anonymat pour des raisons de sécurité.



Mardi, Emergency Lawyers, un groupe indépendant qui documente le conflit, avait rapporté que les "FSR avaient commis des exactions contre des civils" à l'ouest du Kordofan-Nord", notamment des "agressions", "pillages et actes de vandalisme" faisant "des dizaines de blessés".



"L'obstination de l'armée à poursuivre l'escalade militaire et à conquérir de nouveaux territoires (...) rend absurde toute réponse aux appels internationaux et demandes de trêve humanitaire", a de son côté déclaré la coalition Tasis, bras politique des FSR.



Le conflit entre l'armée et les FSR, entré dans sa quatrième année, a fait des dizaines de milliers de morts et déplacé des millions de personnes.



Les combats entre les belligérants se sont intensifiés après la prise de contrôle par les FSR de la région du Darfour, à l'ouest.



Selon l'ONU, les frappes de drone de chaque côté ont tué plus d'un millier de personnes dans la seule région du Kordofan depuis le début de l'année.



Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) a fait état de la mort d'au moins 23 enfants au cours des deux derniers mois au Kordofan-Nord.



Les deux parties sont accusées d'avoir commis des crimes de guerre et pris pour cible des zones civiles, tandis que les FSR sont notamment accusées de pillages, violences sexuelles systématiques et génocide.

