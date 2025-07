Sortie d'audition : « Ce que j'ai dit aux enquêteurs », déclare Madiambal Diagne

À la suite de son audition, le journaliste Madiambal Diagne, face à la presse, est revenu en détail sur sa convocation et les échanges entre Badara Gadiaga et Amadou Bâ.



Interrogé sur les tentatives d'intimidation dont il ferait l'objet, M. Diagne a affirmé que personne ne peut l'empêcher d'exprimer ce qu'il pense. Il a précisé : « La liberté d'expression ne peut pas être menacée au Sénégal, seulement il y a des tentatives d'entrave à la liberté d'expression. » Il a ajouté que ceux qui essaient de le faire se trompent lourdement, car il leur incombe justement de la protéger. « Mais ils doivent savoir qu'ils vont échouer », a-t-il renchéri, avant de remercier les personnalités politiques, la société civile et les citoyens venus lui apporter leur soutien.



« Je ne devais pas être convoqué, encore moins Badara Gadiaga. Celui qui devait être convoqué, c'est le député Amadou Bâ qui a tenu ces propos. Et j'ai dit ça aux enquêteurs », a-t-il répondu à une question concernant sa convocation. Madiambal Diagne a martelé que des milliers de personnes ont tenu de tels propos, et pourtant lui seul a été convoqué dans cette affaire. « S'ils pensent qu'ils peuvent me faire taire, c'est peine perdue. »



Revenant sur la décision du CNRA, Madiambal Diagne a regretté la mise en demeure adressée à TFM. « Moi, je suis un homme de médias et je dirige des journalistes francophones [...]. Et quand il y a un débat public, il faut qu'on arrive à situer les responsabilités... Badara Gadiaga n'a attaqué personne, au contraire il a été insulté [...]. Est-ce qu'il n'a pas le droit de répondre aux attaques qui sont dirigées contre lui ? C'est ça le débat. Badara Gadiaga a touché là où ça fait mal [...]. Il n'a fait que rapporter des faits », a-t-il conclu.