Situation hebdomadaire de la Covid-19 dans le monde : Une augmentation des cas de 11%, un nombre de décès légèrement à la baisse, une vaccination qui se poursuit

Les nouveaux cas enregistrés par semaine sont à la hausse dans le monde. En effet, environ 4,15 millions de nouveaux cas ont été déclarés dans le monde dans la semaine du 26 juillet au 01 août 2021, contre environ 3,74 millions de nouveaux cas durant la semaine du 19 juillet au 25 juillet 2021; soit une hausse d’environ 11% en une semaine. Cependant, le nombre de décès a légèrement baissé (64 641 décès liés à la Covid-19 sont enregistrés entre le 26 juillet et le 1er août 2021 contre 68 868 décès entre le 19 et le 25 juillet 2021.



En moyenne, l’Europe affiche un score de 0,786 le 01 août contre 0,794 le 25 juillet 2021, soit une sévérité modérée. Le meilleur score dans ce continent est de 0,996 (Gibraltar) et le pays le moins performant affiche un score de 0,639 (Espagne).



En Amérique, les scores varient entre un minimum de 0,563 (Honduras) et un maximum de 0,997 (Grenade), avec une moyenne de 0,789 le 01 août 2021; contre 0,793 le 25 juillet 2021, soit une sévérité modérée.

L’Asie enregistre en moyenne un score de 0,821 le 1er août 2021 contre 0,814 le 25 juillet 2021, soit une sévérité faible. Le meilleur score (et donc la plus faible sévérité) est obtenu par la Mongolie (0,996). Le Vietnam (0,637), le Liban (0,649) et la Turquie (0,677) enregistrent les plus faibles scores.

En Océanie, les scores évoluent entre 0,997 (Nouvelle-Zélande) et 0,555 (Fidji), avec une moyenne de 0,796 le 01 août 2021 (soit une sévérité modérée) contre 0,827 le 25 juillet 2021. La Nouvelle Zélande enregistre une hausse de score tandis que les Îles Fidji et l'Australie enregistrent des baisses de score. La Nouvelle Calédonie affiche un score stable.



Au 01 août 2021, la Nouvelle-Zélande arrive en tête (avec un score de 0,997 sur un total possible de 1 dans un échantillon de 139 pays du monde), devant la Grenade (0,997), la Mongolie (0,996) et Gibraltar (0,996). Les scores les plus faibles sont détenus par Fidji (0,555), les Honduras (0,563) et Maurice (0,566).





Le score moyen des pays de l’échantillon s’affiche à 0,807 le 01 août 2021 contre 0,817 le 25 juillet 2021, soit une sévérité faible au niveau mondial.

S’agissant de la vaccination, au 01 août 2021, environ 4,18 milliards de doses de vaccins ont été administrées à 2,22 milliards de personnes (soit environ 28,5% de la population mondiale) dont 1,07 milliard de personnes (soit environ 14,6 % de la population mondiale) ont été totalement vaccinées.



À la même date, 37,93% de la population en Amérique du Nord a été complètement vaccinée, contre 19,97% en Amérique du Sud; 39,49% en Europe; 10,97% en Asie; 11,47% en Océanie et 1,74% en Afrique. Les graphiques 1 et 2 ci-dessous donnent les niveaux de vaccination par pays, à la date du 1er août 2021.



Bahreïn (61,36% de sa population complètement vaccinée), Israël (61,33%), Uruguay (61,26%), Aruba (59,57%) Canada (55,18%), Mongolie (58,87%) et Hongrie (55,64%) affichent les taux de vaccination parmi les plus élevés au monde.