Situation économique difficile : « Nous devons être patients et résilients » (Mbackiyou Faye)

Après la prière de l'Aïd el-Kébir ce samedi à la mosquée Massalikoul Jinaan, Mbackiyou Faye, représentant du Khalife Général des Mourides à Dakar, a lancé un appel vibrant. Devant les fidèles venus accomplir la prière, il a rappelé que la résilience et la patience sont des valeurs fondamentales que tout croyant doit incarner.



Son message s'inscrit directement dans le contexte économique difficile que vivent actuellement les Sénégalais. « Nous sommes face à un changement cosmique. La situation dépasse les frontières de nos pays et même de la sous-région. Si nous croyons en Dieu et que nous sommes patients et résilients, nous aurons sa miséricorde infinie », a estimé Mbackiyou Faye.