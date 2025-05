Sit-in des agents de santé du programme "Kheuyou Ndaw Gni" : le collectif exige le renouvellement et la revalorisation de leurs contrats

Le Collectif national des agents de santé du ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS), affectés au programme Kheuyou Ndaw Gni, a tenu un point de presse ce samedi 3 mai pour dénoncer ce qu’il qualifie de « traitement injuste et méprisant » de la part des autorités.



Face à la presse, El Hadji Dramé, chargé de communication du collectif, a livré un discours mettant en lumière la précarité dans laquelle ces professionnels de la santé évoluent depuis plusieurs années.



« Nous sommes aujourd’hui sans contrat, sans salaire et sans aucune garantie sur notre avenir professionnel », a-t-il déclaré. Ces agents, engagés depuis quatre ans sous contrat avec l’État, dénoncent l’absence de renouvellement de leurs engagements contractuels malgré la poursuite de leurs activités sur le terrain.



En ce début du mois de mai, aucun des agents concernés n’a encore reçu de nouveau contrat, ni même une communication officielle de la part de leur tutelle. « Nous continuons à assurer notre service sans salaire ni statut. Nous sommes des serviteurs de la nation, mais traités avec dédain », fustige Dramé.



Le collectif exige non seulement le renouvellement immédiat des contrats, mais également leur revalorisation, soulignant les sacrifices consentis depuis quatre ans dans des conditions souvent difficiles, sans reconnaissance ni perspective d’évolution.



Dans un ton solennel, les agents de santé appellent directement le président de la République et l’ensemble du gouvernement à prendre leurs responsabilités pour mettre fin à cette situation qu’ils jugent « catastrophique, inquiétante et injuste ».



Déterminés, ils affirment vouloir poursuivre leur mobilisation jusqu’à satisfaction complète de leurs revendications. « Nous irons jusqu’au bout pour que justice nous soit rendue », a martelé El Hadji Dramé.



Le collectif a tenu à remercier la presse présente, espérant que leur message sera largement relayé afin de susciter une réaction rapide des autorités compétentes. Ils ont également salué l'engagement de leurs collègues, « qui continuent à servir avec abnégation, malgré l’absence de toute forme de motivation ».