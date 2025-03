Sierra Leone: le chef de l'immigration renvoyé après une vidéo compromettante avec un trafiquant de drogue

Le chef de l'immigration de Sierra Leone, Alusine Kanneh, a été renvoyé par le président Julius Maada Bio quelques heures après la diffusion d'une vidéo le montrant en train de recevoir un cadeau d'un des trafiquants de drogue les plus recherchés d'Europe, a appris l'AFP mercredi.



"Le président exerce son pouvoir constitutionnel d'embaucher et de licencier qui il veut et l'utilise selon des critères qui relèvent de sa seule prérogative", a indiqué mercredi à l'AFP le ministre de l'Information, Chernor Bah, sans préciser le motif du renvoi.



Vendredi dernier, jour du renvoi de M. Kanneh, le site d'investigation européen Follow the Money a publié une vidéo montrant le chef de l'immigration hilare recevant un cadeau de Jos Leijdekkers, un des fugitifs les plus recherchés d'Europe.



Présent sur les images, Andrew Jaiah Kaikai, le directeur de l'agence nationale de lutte contre le trafic de drogue (NDLEA), observe les célébrations.



La scène daterait de l'an dernier, selon le média d'investigation.



Surnommé Chubby Jos, ou encore Omar Sheriff, le trafiquant néerlandais est considéré par Europol comme "l'un des acteurs majeurs du trafic international de cocaïne" et se trouverait en Sierra Leone depuis plusieurs mois selon le parquet des Pays-Bas.



C'est une vidéo et des photos publiées sur la page Facebook de la Première dame de Sierra Leone le 1er janvier dernier qui ont fait naître des soupçons pour la première fois concernant la présence du fugitif en Sierra Leone.



On y voit un homme ressemblant à M. Leijdekkers assistant à un service religieux en présence du président sierra-léonais.



Un opposant sierra-léonais en exil, Mohamed Mansaray, qui a publié des vidéos montrant M. Leijdekkers en Sierra Leone, accuse le président Bio et son gouvernement de lui "offrir refuge".



M. Mansaray affirme que le Néerlandais serait en couple avec la fille du président, Agnès Bio, avec qui il apparaît dans des vidéos.



Le trafiquant de 33 ans a été condamné in absentia par un tribunal de Rotterdam en juin 2024 à 24 ans de prison pour avoir organisé le transport de près de sept tonnes de cocaïne et avoir commandité un meurtre.



M. Leijdekkers a également été condamné par un tribunal belge à 10 ans de prison pour trafic de drogue et agression.



Début février, la police de Sierra Leone a annoncé lancer une "chasse à l'homme" pour retrouver le fugitif, sans donner de nouvelles depuis.



Le ministre de la Justice des Pays-Bas, David van Weel, a annoncé la semaine dernière sur X avoir discuté avec son homologue sierra-léonais Alpha Sesay à ce sujet.



"La demande d'extradition des Pays-Bas concernant Jos Leijdekkers a été un sujet important. Il est recherché au niveau international pour des crimes graves. Il y a de fortes indications qu'il serait en Sierra Leone", a-t-il indiqué.



"Les criminels ne doivent bénéficier d'impunité nulle part", a-t-il poursuivi.



La police néerlandaise enquête sur d'autres affaires qui pourraient impliquer le narcotrafiquant, comme la disparition de Naima Jilal en 2019. Europol considère que cette femme "a certainement été torturée et n'est probablement plus en vie".



Europol offre 200.000 euros pour tout renseignement menant à son arrestation.



L'Afrique de l'Ouest est "une région qui sert de relais pour le trafic international de cocaïne entre les pays cultivateurs d'Amérique latine et les pays consommateurs en Europe", note l'Initiative mondiale contre le crime organisé transnational (GI-TOC), une ONG suisse.