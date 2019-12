Session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement : La Conférence décide d'une contribution immédiate de 100 millions de dollars aux trois pays membres de la ligne de front du G5 Sahel

Réunie en session extraordinaire à Dakar le 03 Décembre 2019, la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest africaine a décidé une contribution immédiate de 100 millions de dollars aux trois pays membres de la ligne de front du G5 Sahel, selon le communiqué. Cela, pour contribuer de façon urgente au financement de la lutte contre le terrorisme dans l'espace.



Le communiqué souligne également que cette contribution s'inscrit dans le cadre de l'engagement pris par l'UEMOA pour participer à hauteur de 500 millions de dollars au financement du plan d'action de la CEDEAO pour lutter contre le terrorisme dans l'espace CEDEAO sur la période 2020-2024.



Soulignant l'importance de promouvoir une approche concentrée et globale pour relever le défi, la conférence salue la détermination de l'union à faire face efficacement à l'insécurité grandissante. À cet effet, elle instruit les États et institutions de l'union à mettre en oeuvre de façon diligente, les directives issues de la quatrième réunion du comité de haut niveau sur le chantier paix et sécurité du 15 Novembre 2019...