Serigne Modou Bousso Dieng : « Nous attendons que le Président montre qu'il désapprouve les propos de son député »

Très peu rassuré par les réactions ethnicistes charriées à travers les réseaux suite aux propos du député Aliou Dembourou Sow, Serigne Modou Bousso Dieng a jugé utile d'inviter les uns et les autres à calmer le jeu pour ne pas saborder la cohésion nationale. Le chef religieux, s'exprimant au terme d'un récital de Coran qu'il a organisé dans son fief à Touba, estime urgent d'appeler tout le monde au sens de la responsabilité pour éviter des débordements.



Ainsi préconise-t-il, que le Président de la République, himself, montre à tous les Sénégalais, (au-delà des réactions politiques de l'Apr et de Bby), qu'il désapprouve totalement la sortie de son député et qu'il se fera le plaisir de le sanctionner, au besoin. "Nul ne doute de sa bonne foi et de son engagement pour le Sénégal et surtout son engagement pour la cohésion sociale. Mais son entourage est truffé de gens qui n'ont aucun sens de la responsabilité. Sa vision est dévoyée par des sorties maladroites et intempestives de certains de ses collaborateurs. Je l'invite à réorganiser son entourage. C'est dommage que quand il construit, quelques-uns de ses collaborateurs déconstruisent".



Le chef religieux et chef de parti de souhaiter la prise par le Chef de l'Etat, de mesures hardies pour ne pas piétiner sa bonne image. " Écarter ce genre de personnes est même recommandé parce qu' elles ne lui sont d'aucune utilité. Les Sénégalais attendent sa réaction, car la stabilité de ce pays en dépend parfois..."