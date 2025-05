Serigne Mansour Sy Djamil : "Landing Savané, un guide de respect et de générosité, au-delà des différences idéologiques"

En ce jour marquant, Serigne Mansour Sy Djamil, personnalité politique et guide spirituel, a voulu rendre hommage à Landing Savané. Évoquant la trajectoire notable de l'individu qui occupait le poste de président de l'Association des Étudiants Sénégalais en France durant mai 68, il se rappelle des instants marquants où Landing a eu un impact significatif sur la direction des étudiants sénégalais à Paris. En dépit de leurs différences idéologiques, Serigne Mansour Sy Djamil souligne la largesse d'esprit de Landing, sa faculté à diriger et à scruter la conjoncture politique sénégalaise avec une perspicacité remarquable. Au fil de discussions annuelles avec lui, en présence d'Iba Der Thiam, il a su approfondir sa compréhension des priorités des étudiants et de l'association dans un environnement tumultueux.







Au-delà des divergences politiques, Serigne Mansour Sy Djamil met en avant la considération réciproque qui caractérisait leur lien. D'après lui, l'expérience de Landing Savané était indispensable et primordiale pour saisir les défis sociopolitiques de cette époque. Ce récit touchant démontre non seulement l'influence de Landing en tant que mentor intellectuel et politique, mais également le legs de compassion et de bienveillance qu'il a laissé auprès de ceux qui ont eu la chance de le connaître. C'est avec cette reconnaissance qu'il se positionne aujourd'hui, mettant l'accent sur l'importance de l'expérience et de l'humanité dans la transmission de connaissances et de principes.