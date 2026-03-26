Justice- Yacine Fall à la MAC de Mbour: " Ces derniers événements survenus dans certains établissements ont exposé des fragilités structurelles de notre système pénitentiaire".


Justice- Yacine Fall à la MAC de Mbour: " Ces derniers événements survenus dans certains établissements ont exposé des fragilités structurelles de notre système pénitentiaire".
Accompagnée des autorités administratives et judiciaires, madame le  ministre de la Justice, Yacine Fall, a visité aujourd'hui la Maison d'Arret et de Correction de Mbour( MAC) où elle s'est entretenue avec les personnes en détention et a rencontré l'administration pénitentiaire. " Je considère ces visites de terrain comme une exigence inhérente à ma fonction. Cette visite m'a permis de constater de visu les conditions de détention qui prévalent dans cette maison d'arrêt. Elles demeurent marquées comme dans la plupart de nos établissements pénitentiaires par une situation d'engorgement structurelle", a-t-elle fait remarquer.
 
Selon elle, le régime en place a hérité " des décennies de sous-investissements qui ont laissé notre système pénitentiaire sans infrastructures adaptées, pas une seule prison construite depuis l'indépendance".
 
"  En outre, un projet infrastructurel initié sous l'ancien régime qui a déjà englouti 75 milliards de Fcfa sans avoir produit les maisons d'arrêt qui étaient attendues. Cette visite s'inscrit dans un contexte que nous ne pouvons esquiver. Ces derniers événements survenus dans certains établissements ont exposé des fragilités structurelles de notre système pénitentiaire. Avec toute la gravité que cela impose, ces drames nous rappellent que la question des conditions de détention n'est pas une question abstraite. Ceux sont des vies et l'Etat doit répondre de chacune d'elle", a-t-elle ajouté.
 
Plusieurs axes structurels constituent des réponses aux enjeux actuels auxquels nous faisons face. " D'abord, la construction d'établissements modernes dont une nouvelle maison d'arrêt et de correction à Mbour, en cohérence avec la création du tribunal de grande instance pour améliorer les conditions de détention et favoriser la réinsertion. Ensuite, le développement des alternatives à l'incarcération et des aménagements de peines. Les procureurs généraux étant orientés vers des mécanismes tels que le travail d'intérêt général ou encore la probation. Enfin, la digitalisation de la justice illustrée par la plateforme E-Justice qui permet de solliciter en ligne un permis de communiquer. Cela permettra aux familles de mieux avoir accès aux membres de leurs familles qui sont en détention[...]. Nous savons tous et toutes les conditions dans lesquelles le tribunal de Mbour travaille, des conditions difficiles de sous-représentation de magistrats et nous allons tout faire pour veiller à cela".
 
À rappeler que la visite de la ministre de la Justice à la MAC de Mbour fait suite au décès d’un détenu du nom de Fallou Ndiaye dans cette maison de détention. Ce dernier, pensionnaire de la chambre 12, serait décédé après avoir souffert d’une maladie, et que la prise en charge aurait fait défaut...
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Jeudi 26 Mars 2026
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