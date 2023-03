Sénégal : des employés Nord-Coréens sans papiers ou déguisés en ressortissants chinois dans des chantiers de l’État

Des employés Nord-Coréens sans papiers ou déguisés en ressortissants chinois seraient employés dans des chantiers de l’État, a révélé RFA (Radio Free ASIA). Ces travailleurs auraient été recrutés par des entreprises privées et publiques chinoises. Au-delà du bas prix du personnel Nord-Coréen, ces entreprises chinoises soutiennent ainsi les activités illégales du Nord visant à gagner des devises étrangères. Pour rappel la Chine, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, était mandatée pour mettre pleinement en œuvre les résolutions que le Conseil de sécurité de l'ONU a adoptées contre la Corée du Nord en 2017, et par ces agissements ont illégalement aidé les activités illégales du Nord au profit des projets de l'initiative Belt and Road (BRI).



Des entreprises privées et publiques chinoises ont été impliquées dans l'acte illicite consistant à employer clandestinement du personnel nord-coréen à bas prix, soutenant ainsi les activités illégales du Nord visant à gagner des devises étrangères. Le président chinois Xi Jinping a fait de l'initiative Belt and Road (BRI) le principal programme du pays, sous prétexte de promettre un énorme soutien économique à l'Afrique en 2013. Selon RFA (Radio Free ASIA), les gouvernements locaux de la Chine, y compris le Zhejiang et le Henan, ont utilisé des entreprises d'État situées dans chacune de leurs juridictions afin de chercher des moyens de faire des incursions en Afrique dans le cadre de leurs efforts pour réaliser les projets de l'IRB.



Au Sénégal selon toujours RFA (Radio Free ASIA), China Henan, une entreprise publique chinoise du Henan, a embauché des travailleurs nord-coréens pour le projet de modernisation de la ville de Touba. Au Sénégal, une cinquantaine d'ouvriers nord-coréens travaillent actuellement sur plusieurs chantiers, notamment pour des projets de construction d'hôtels. Le gouvernement sénégalais a amélioré les infrastructures d'approvisionnement en eau et d'assainissement de Touba en mars 2022 et a promulgué son plan de construction d'une autoroute qui traverse la ville en mai 2022, promouvant ainsi la modernisation de la ville.



Selon la source, les travailleurs nord-coréens embauchés pour les projets chinois de l'Initiative de coopération pour le développement souffrent de conditions de vie déplorables, se contentant d'un bol de riz salé au sous-sol.



RFA a indiqué avoir demandé aux gouvernements du Sénégal s’il était au courant de l'existence des travailleurs nord-coréens, mais n'a reçu aucune réponse.



Le même cas de figure existe en Afrique du Nord selon toujours RFA, avec des cas d'entreprises chinoises embauchant des travailleurs nord-coréens notamment en Algérie ou ZCIGC, une puissante entreprise dirigée par l'État dans la province de Zhejiang, a embauché illégalement environ 170 Nord-Coréens pour ses projets de construction, notamment la construction d'appartements à Douéra, à Alger, soutenant ainsi les activités financières du Nord. A l’Ile Maurice une entreprise de pêche chinoise a été prise en flagrant délit d'embauche de marins nord-coréens, en les faisant passer pour des ressortissants chinois. Le 6 décembre 2022, le Bureau des passeports et de l'immigration (PIO) de Maurice a appréhendé six marins nord-coréens déguisés en ressortissants chinois à bord du navire JIN XIANG 8, appartenant à la société chinoise HUANQIU TUNA FISHING DALIAN. CO.