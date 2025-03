Sénégal: ZéRO Gaal dans le ventre de l'Atlantique! (Par El Hadji Gorgui Wade Ndoye )

Les cohortes de jeunes qui s'élancent dans le ventre de l'Atlantique de manière inégalée est une balafre sur le visage de ce pays.

Nous devrions toutes et tous nous arrêter, individuellement, collectivement, les autorités en premier dont le rôle primordial est de protéger les citoyens, pour faire notre introspection et trouver des solutions idoines.

Nous aimons beaucoup parler, et tant mieux, car nous sommes encore libres pour pouvoir hâbler mais, il est temps plus que grand temps, que nous agissions pour sauver notre jeunesse. Cette situation est une honte et un échec collectif! Parfois on l'oublie, certes, voyager est un droit humain consacré par la Déclaration des droits de l'Homme! Hey oui, c'est vrai! N'en déplaise à l'occident si arrogant qui montre la voie droite avec ostentation mais qui sait bien dribbler pour aller à gauche au gré de ses intérêts. Combien parmi vous le savez? La Déclaration universelle des droits des l’homme (ONU, 1948) consacre le droit de “quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays” (article 13).

Revenons au Sénégal, nous n'avons pas le Droit de laisser mourir notre force, le creuset de notre imagination créatrice, notre présent et notre avenir. Nous n'avons pas le Droit d'abandonner nos jeunes valser avec les vagues de la Mer!

J'en ai marre de cette amère saveur. J'en ai marre de ce décompte macabre. J'en ai marre de ces exploits de nos soldats de la Mer qui arrêtent des bateaux de fortune en direction d'un hypothétique eldorado occidental. Je salue ces soldats qui sauvent des vies.

J'en appelle à notre conscience. J'en appelle à notre capacité de nous retrouver. J'en appelle à notre dignité et à notre fierté de Sénégalais ayant inscrit dans leur ADN: L'HONNEUR! Sauvons notre jeunesse, nous en avons les sources, les ressources, le génie et le devoir.

Adieu à ces enfants que nous avons déjà perdus. Bon rétablissement à ceux qui ont été repêchés vivants. Plus jamais de pirogues dans les sombres flots de l'Atlantique. La Mer pourvoyeuse de vie ne doit pas être le cimetière de nos enfants ni de nos rêves. Que vive le Sénégal éternel.

- El Hadji Gorgui Wade Ndoye- Citoyen Sénégal. Initiateur du Gingembre Littéraire du Sénégal sur Le Vivre Ensemble. g.ndoye@continentpremier.com