Sénégal - Togo (1-0 ) 34': Pape Matar Sarr Débloque la Situation !

Alors que les Lions peinaient à imposer leur rythme face à une équipe togolaise bien en place, c’est finalement Pape Matar Sarr qui a fait sauter le verrou. À la 34ᵉ minute, une belle combinaison entre le milieu de terrain et Habib Diallo a permis aux Sénégalais de contourner la défense togolaise.



Avec sang-froid, Sarr a décoché un tir croisé imparable, laissant le gardien adverse sans réaction. 1-0 pour le Sénégal ! Un but qui tombe à point nommé pour réveiller les Lions et tenter d’enflammer un stade Abdoulaye Wade bien trop calme ce soir.



Le match est encore loin d’être terminé, mais ce premier but pourrait bien être le déclic attendu par les hommes de Pape Thiaw pour enfin prendre le contrôle de la rencontre.