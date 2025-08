Sénégal : Ousmane Sonko critique le FMI et ses retards de financement

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a tenu des propos virulents ce vendredi à l'encontre du Fonds Monétaire International (FMI) lors de la présentation de son plan de redressement de l'économie. Il a notamment pointé du doigt les retards de financement de l'institution, jugeant qu'ils n'étaient "rien" justifié.



Ousmane Sonko a estimé que le FMI portait une "part de responsabilité" dans la situation économique actuelle du Sénégal. Il a soulevé la question de la supervision exercée par le FMI, déclarant : "Vous ne pouvez pas faire des contrôles chaque année sans voir une chose aussi grosse...". Il a ajouté avoir "l'impression qu'il y a un objectif d'asphyxier" l'économie sénégalaise.



Le Premier ministre a également minimisé l'importance financière du programme du FMI, affirmant que la simple taxation des jeux de hasard pourrait rapporter plus. Selon lui, le rôle principal de ce programme est de "rassurer les investisseurs" plutôt que d'apporter un soutien financier significatif.



En conclusion, Ousmane Sonko a insisté sur l'engagement de son gouvernement à ne pas se laisser "désorienter de nos priorités" par la pression du FMI. Il a réaffirmé que les priorités du pays étaient la santé, l'éducation et le niveau de vie sociale, et non la construction d'infrastructures "visibles mais pas si prioritaires".