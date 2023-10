Sénégal Numérique et l’UCAD, ensemble pour un écosystème d’innovation dynamique

Ce jeudi 12 octobre 2023 marque une étape importante dans le domaine de l'innovation et de la technologie au Sénégal. Sénégal Numérique, société nationale chargée de conduire la politique de développement numérique et contribuer de manière significative à la transformation digitale de notre nation, a signé un important accord-cadre avec l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Cette convention ouvre la voie à une collaboration étroite entre les deux institutions dans le but de stimuler l'innovation, la recherche et la transformation numérique.

La cérémonie de signature, qui s'est tenue au Rectorat de l’Université Cheikh Anta Diop, a réuni des représentants de Sénégal Numérique conduit par le Directeur Général Cheikh BAKHOUM, et les équipes du rectorat de l’Université Cheikh Anta Diop sous la houlette du Recteur, le Professeur Ahmadou Aly MBAYE. Les discours prononcés lors de la cérémonie ont souligné l'importance de cette collaboration pour le renforcement des capacités.

Monsieur Cheikh BAKHOUM, Directeur Général de Sénégal Numérique, a exprimé son enthousiasme quant à cette collaboration : "La technologie numérique est un moteur essentiel de la croissance économique et de la transformation sociale. En unissant nos forces avec l'UCAD, nous avons l'opportunité de former la prochaine génération de leaders en technologie, de soutenir la recherche de pointe et de créer un écosystème d'innovation dynamique."

L'Université Cheikh Anta Diop est l'une des institutions d'enseignement supérieur les plus prestigieuses du Sénégal et d'Afrique de l'Ouest. Elle joue un rôle central dans la formation des talents locaux et dans la recherche académique. Cette convention permettra aux étudiants et aux chercheurs de l'UCAD de travailler en étroite collaboration avec les experts de Sénégal Numérique sur des projets liés à la technologie, à la cybersécurité, à l'intelligence artificielle, et à d'autres domaines connexes. Il en est ainsi de la gestion technique du registre « .sn », en particulier sur la délégation de l'extension de second niveau « gouv.sn » ainsi que l’offre d’enregistrement des noms de domaine en .sn dans les Espaces Sénégal Services.

La convention prévoit également des programmes de formation conjoints, des échanges d'experts, des concours d'innovation, et des projets de recherche collaboratifs. L'objectif ultime est de favoriser la création d'entreprises technologiques locales, de promouvoir l'entrepreneuriat numérique et de contribuer à la croissance économique du Sénégal.

Le Professeur Ahmadou Aly MBAYE, Recteur de l'UCAD, a déclaré : "Cette collaboration avec Sénégal Numérique est une étape majeure pour notre université. Elle renforce notre mission de former des étudiants compétents et engagés dans le domaine de la technologie, tout en contribuant activement à la formation des leaders de demain mais surtout se mettre à jour sur les avancées fulgurantes de la technologie."

La signature de cette convention entre Sénégal Numérique et l'Université Cheikh Anta Diop est un exemple concret de l'engagement du Sénégal en faveur de l'innovation et de la technologie pour atteindre ses objectifs de développement. Cette initiative promet de renforcer davantage la position du Sénégal en tant que pôle technologique en Afrique de l'Ouest, tout en offrant des opportunités exceptionnelles aux jeunes étudiantes et étudiants sénégalais.