Sédhiou : Un accueil chaleureux réservé au président de la République Macky Sall

Cette après-midi du lundi 27 février à Sédhiou, les populations, élus locaux comptent réserver un accueil chaleureux au président de la République Macky Sall. De l'aéroport de Diendé à Sédhiou (commune) distant de plus de dix kilomètres, ce sont des militants parés aux couleurs de l'APR qui sillonnent la rue. Ainsi, femmes, hommes et enfants, tous attendent le passage du Président pour l'accueillir, habillés en t-shirt et casquette. Rien n'est laissé au hasard pour accueillir Macky Sall. Au milieu de tout ceci un incessant va et vient de véhicules avec des sirènes qui meublent le décor. Les foules scandent par endroit le nom de Macky " fii mooko moom". Dans cette mêlée, nous notons des sons traditionnels, modernes et la culture du milieu avec des klaxons entre autres. En ce moment la circulation est difficile vu le nombre important d'individus venus de Marsassoum, Goudomp, Bounkiling. C'est un accueil riche et coloré qui attend le Président Macky Sall dans cette région de la Casamance.Il faut noter un important dispositif sécuritaire qui encadre cette marée humaine.Nous y reviendrons...