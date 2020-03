Sédentarisation des magistrats : Une faille dans la gestion des carrières, confie l'UMS.

L'Union des Magistrats du Sénégal étant un acteur majeur dans la lutte contre la sédentarisation des magistrats, a proposé la limitation de la durée de certaines fonctions et soutient qu'il est contre-productif de maintenir un magistrat pendant longtemps à un même poste.



Selon nos confrères du Quotidien "ENQUÊTE", le plus dramatique dans la confidence des magistrats c'est la loi de la prolongation de l'âge de départ à la retraite et que le seul mérite de ceux qui sont à l'origine de ce combat, c'est d'avoir la confiance du chef de l'Etat et qu'on n'est plus performant au bout d'une certaine période.



Selon Maître Assane Dioma Ndiaye, c'est surtout à cause du caractère stratégique du poste qui catalyse les affaires les plus importantes de la République. "D'une part indique-t-il, le pouvoir politique a besoin de quelqu'un sur qui il peut compter pour mettre en oeuvre ses ambitions. D'autre part, à cause de la sensibilité du poste, il faut vraiment une certaine maîtrise et de l'expérience. L'autorité regarde tout ça en nommant le procureur de Dakar. C'est pourquoi il ne le change pas assez souvent".



Maître Ndiaye de rajouter que tout ceci est une question de dignité, car "personne n'est obligé d'obéir à un ordre illégal. Mais en refusant de s'y soumettre, il faut être prêt à en assumer les conséquences..."