Sécurité routière : la frange juvénile âgée de 15 à 35 ans pour l’essentiel constitue les dernières victimes de ces accidents pour 70%...

Ce lundi 23 mai 2022 s’est tenue à l’esplanade du Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose, la cérémonie de lancement de la campagne nationale de sensibilisation sur la sécurité routière, marquant le démarrage des activités de ANASER.



Cette sensibilisation est lancée par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement du Sénégal, monsieur Mansour Faye, en collaboration avec le ministre de l’emploi, de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’insertion, monsieur Dame Diop pour renforcer la sécurité routière.



Selon le directeur général de ANASER, « il s’agit de sauver des vies, de sauver la frange la plus importante de notre population. » Mieux encore, « parce qu’il est démontré, il est admis de par les statiques que la frange juvénile âgée de 15 à 35 ans, pour l’essentiel, constitue les dernières victimes de ces accidents pour 70%... », déclare-t-il.