Polémique sur l'eau en sachet : le CAES contre attaque et appelle à mettre fin aux "rumeurs alarmistes"


Le Collectif des Acteurs de l'Eau Filtrée au Sénégal (CAES) est monté au créneau pour répondre aux récentes déclarations mettant en cause la qualité sanitaire de l'eau vendue en sachet. Lors d'un point de presse, le secrétaire général du collectif a dénoncé ce qu'il qualifie de « rumeurs » et de « déclarations alarmistes » susceptibles d'inquiéter les consommateurs. Il a rappelé que le CAES, créé en 2020, regroupe les acteurs du secteur afin de défendre leurs intérêts tout en accompagnant les réformes liées à la réglementation sur les plastiques.

 

Le collectif a également mis en avant les efforts consentis par la filière pour réduire son impact environnemental, notamment à travers des actions de responsabilité sociétale, des opérations de nettoiement et la mise en place d'une unité de recyclage des déchets plastiques à Bargny, présentée comme ayant une capacité de traitement de 100 tonnes par mois. Selon le CAES, les contrôles menés régulièrement par les services de l'État, avec l'appui notamment des services d'hygiène, de la gendarmerie et du ministère du Commerce, contribuent déjà à assainir le secteur et à garantir la conformité des produits mis sur le marché.

 

Réagissant aux informations faisant état d'une supposée étude mettant en cause la qualité de l'eau en sachet, le CAES affirme n'avoir eu connaissance d'aucun rapport scientifique officiellement publié permettant d'étayer ces allégations. Le collectif estime que tout débat sur la santé publique doit s'appuyer sur des données scientifiques vérifiables et appelle à éviter toute communication susceptible de créer la psychose au sein de la population. Il dit, par ailleurs, faire confiance aux contrôles des autorités compétentes et réaffirme son engagement à fournir une eau conforme aux normes en vigueur.

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Samedi 11 Juillet 2026
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